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Франція та Німеччина закликають своїх громадян терміново покинути Україну

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Париж, Берлін, Субота 19 лютого 2022 17:51
Франція та Німеччина закликають своїх громадян терміново покинути Україну Фото: Франція та Німеччина закликають своїх громадян терміново покинути Україну (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Франції та Німеччині оприлюднили попередження для своїх громадян щодо небезпеки поїздок до України. Їх закликали терміново покинути українські території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на france24 та сайт МЗС Німеччини.

"Франція закликає своїх громадян залишити Україну, на тлі заяв ОБСЄ в Україні різким збільшенням кінетичної активності вздовж лінії зіткнення на сході України", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим Міністерство закордонних справ опублікувало схожу заяву.

"Громадянам Німеччини рекомендується покинути Україну зараз. Напруженість у відносинах між Росією та Україною продовжує зростати на тлі масової присутності та пересування російських військових частин поблизу кордонів України. Військовий конфлікт можливий будь-якої миті", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні німецька авіакомпанія Lufthansa призупинила польоти до Києва та з Києва. Це стосується всіх вильотів з понеділка, 21 лютого, до 28 лютого 2022 року.

Додамо, міністерство закордонних справ Греції звернулося до своїх громадян із закликом негайно покинути територію України

При цьому США, Британія, Німеччина та ще низка країн закликали своїх громадян терміново залишити територію України через загрозу вторгнення Росії.

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Франція Україна Германия Вторгнення Росії до України
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