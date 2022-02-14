Франция, Германия и Канада согласовали позиции перед визитом Шольца в Киев и Москву

Министры иностранных дел Германии, Франции и Канады согласовали позиции накануне визита канцлера Германии в Киев и Москву. Олаф Шольц прибудет в Украину 14 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина на Twitter министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана.
Визит в Россию запланирован на 15 февраля.
"Перед визитом канцлера Шольца в Киев и Москву, сегодня вечером я скоординировал мои позиции с немецкой коллегой Анналеной Бербок, затем с моей канадской коллегой Мелани Жоли. Мы едины и солидарны”, - написал Ле Дриан.
Отметим, по данным немецкого агентства DPA, накануне визита Шольца в Киев, в Германии задумались, какую оборонительную помощь можно оказать Украине, но поставки летального оружия не обсуждаются.