Франція, Німеччина і Канада узгодили позиції перед візитом Шольца до Києва і Москви

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Канади узгодили позиції напередодні візиту канцлера Німеччини до Києва та Москви. Олаф Шольц прибуде до України 14 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна на Twitter міністра закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріана.
Візит до Росії запланований на 15 лютого.
"Перед візитом канцлера Шольца до Києва і Москви, сьогодні ввечері я скоординував мої позиції з німецькою колегою Анналеною Бербок, потім з моєю канадською колегою Мелані Жолі. Ми єдині і солідарні", - написав Ле Дріан.
Зазначимо, за даними німецького агентства DPA, напередодні візиту Шольца до Києва, у Німеччині задумалися, яку оборонну допомогу можна надати Україні, але постачання летальної зброї не обговорюються.