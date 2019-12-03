Франция и ЕС готовы на ответные санкции против США

Франция и Европейский союз готовы принять ответные меры в отношении США в случае повышения пошлин на французские товары со стороны американского правительства. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр, в случае, если США введут 100% пошлины на импорт французского шампанского, сумок и других товаров на сумму 2,4 млрд долларов, ЕС будет готов принять ответные меры.

"В случае введения новых американских санкций Европейский союз будет готов принять ответные меры", - заявил Ле Мэр.

Ранее во вторник, 3 декабря, президент США Дональд Трамп во время визита на саммит НАТО в Лондон заявил, о возможном введении 100% налога на некоторые французские товары.

"Они начинают облагать налогом продукты других людей, поэтому мы идем и облагаем их налогами", - заявил Трамп.

Напомним, 18 октября в США вступили в силу новые пошлины в размере 10% и 25% на ряд товаров из Франции, Германии, Испании и Великобритании.

Позже в Евросоюзе пообещали ввести ответные пошлины, мотивируя их нарушениями США в деле Boeing. При этом, по словам главы Еврокомиссии по торговле Сесилии Мальмстрем, введение торговых тарифов не соответствует долгосрочным интересам обеих сторон.