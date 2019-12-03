Франція і ЄС готові на відповідні санкції проти США

Франція та Європейський союз готові прийняти відповідні заходи щодо США у разі підвищення мит на французькі товари з боку американського уряду. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер, у разі, якщо США введуть 100% мита на імпорт французького шампанського, сумок та інших товарів на суму 2,4 млрд доларів, ЄС буде готовий прийняти відповідні заходи.

"У разі введення нових американських санкцій Європейський союз буде готовий прийняти відповідні заходи", - заявив Ле Мер.

Раніше у вівторок, 3 грудня, президент США Дональд Трамп під час візиту на саміт НАТО в Лондон заявив, про можливе запровадження 100% податку на деякі французькі товари.

"Вони починають оподатковувати продукти інших людей, тому ми йдемо і оподатковуємо їх податками", - заявив Трамп.

Нагадаємо, 18 жовтня в США набули чинності нові мита в розмірі 10% і 25% на ряд товарів з Франції, Німеччини, Іспанії і Великобританії.

Пізніше в Євросоюзі пообіцяли ввести відповідні мита, мотивуючи їх порушеннями США у справі Boeing. При цьому, за словами голови Єврокомісії з торгівлі Сесілії Мальмстрем, введення торгових тарифів не відповідає довгостроковим інтересам обох сторін.