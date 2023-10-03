UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Франція дозволить відправку військової техніки у Вірменію, - глава МЗС

Фото: Катрін Колонна, голова МЗС Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Париж підпише договір з Єреваном, який дозволить відправляти французьку військову техніку у Вірменію.

Як повідомляє РБК-Україна, про це під час брифінгу заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.

"Франція дала згоду на підписання угоди з Вірменією, яка дозволить надати військову техніку Вірменії, щоб Вірменія спромоглася забезпечити свій захист", - заявила чиновниця під час свого візиту до Єревану.

Вона також не розкрила докладніших деталей про те, яку саме техніку планується передати Вірменії.

Що передувало

Нагадаємо, кілька тижнів тому Азербайджан розпочав "антитерористичні заходи локального характеру" у Нагірному Карабаху.

Вірменія у відповідь відмовилася направляти до регіону свої війська.

В результаті операції, що тривала один день, невизнана "республіка" капітулювала, і Баку оголосило про досягнення цілей у регіоні.

Докладніше про конфлікт між Вірменією та Азербайджаном можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяАрменияНагорный Карабах