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Франция разрешит отправку военной техники в Армению, - глава МИД

Фото: Катрин Колонна, глава МИД Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Париж подпишет договор с Ереваном, который позволит отправлять французскую военную технику в Армению.

Как сообщает РБК-Украина, об этом во время брифинга заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

"Франция дала согласие на подписание соглашения с Арменией, которое позволит предоставить военную технику Армении, чтобы Армения смогла обеспечить свою защиту", - заявила чиновница в ходе своего визита в Ереван. 

Она также не раскрыла более подробных деталей о том, какую именно технику планируется передать Армении. 

Что предшествовало

Напомним, несколько недель назад Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе.

Армения в ответ отказалась направлять в регион свои войска. 

В результате продолжавшейся один день операции непризнанная "республика" капитулировала, и Баку объявило о достижении целей в регионе.

Более подробно о конфликте между Арменией и Азербайджаном можете узнать в материале РБК-Украина.

 

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ФранцияАрменияНагорный Карабах