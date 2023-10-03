Франция разрешит отправку военной техники в Армению, - глава МИД

Париж подпишет договор с Ереваном, который позволит отправлять французскую военную технику в Армению.
Как сообщает РБК-Украина, об этом во время брифинга заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.
"Франция дала согласие на подписание соглашения с Арменией, которое позволит предоставить военную технику Армении, чтобы Армения смогла обеспечить свою защиту", - заявила чиновница в ходе своего визита в Ереван.
Она также не раскрыла более подробных деталей о том, какую именно технику планируется передать Армении.
Напомним, несколько недель назад Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе.
Армения в ответ отказалась направлять в регион свои войска.
В результате продолжавшейся один день операции непризнанная "республика" капитулировала, и Баку объявило о достижении целей в регионе.
Более подробно о конфликте между Арменией и Азербайджаном можете узнать в материале РБК-Украина.
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