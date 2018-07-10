Франция - Бельгия: онлайн трансляция

Трансляция матча Франция - Бельгия начнется в 21:00 на телеканале Интер

Франция - Бельгия. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:00, а смотреть поединок можно на Интере. Сборные Франции и Бельгии сразятся в полуфинале чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "трехцветных".

10 июля 21:00

Санкт-Петербург, стадион Санкт-Петербург

Бельгия - это единственная команда на нынешнем мундиале, которая выиграла все пять матчей. Ей для этого не понадобилось ни дополнительного времени, ни серий пенальти. Всего команда не проигрывает 24 матча подряд (19 побед, 5 ничьих) - это лучший показатель из всех команд, которые остались на ЧМ-2018.

Французы последний раз проигрывали Колумбии в марте этого года, в товарищеском матче при подготовке к турниру (2:3) - это единственное поражение "трехцветных" за 17 последних игр.

Бельгия в 1/8 финала устроила триллер с Японией: уступала 0:2, но победила в основное время. А в 1/4 финала отправила домой сборную Бразилии - последнюю южноамериканскую команду на турнире. Пятый раз в истории ЧМ полуфинал будет состоять полностью из европейских команд. До этого такое происходило в 1934, 1966, 1982 и 2006 годах.

Франция в плей-офф чемпионата мира обыграла южноамериканские команды: сначала Аргентину (4:3), а потом Уругвай (2:0).

Бельгийцы предыдущий раз доходили до полуфинала на ЧМ-1986, французы - в 2006. Но для Франции это не самые приятные воспоминания - команда дошла до финала, в котором было удаление Зинедина Зидана, а трофей над головой подняла Италия.

Франция и Бельгия отлично знают друг друга. Они встречались 73 раза, начиная с 1904 года. Бельгийцы побеждали чаще: 30 раз, у французов - 24 победы, и еще 19 игр завершились вничью.

Однако в рамках чемпионата мира команды встречались лишь дважды, причем последний раз это случилось в матче за третье место все в том же 1986. В той встрече французы победили со счетом 4:2, но только в дополнительное время. Ждем не менее насыщенного и яркого матча! На кону финал ЧМ!