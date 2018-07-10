Франція - Бельгія: онлайн трансляція

Трансляція матчу Франція - Бельгія розпочнеться о 21:00 на телеканалі Інтер

Франція - Бельгія. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 21:00, а дивитися поєдинок можна на Інтері. Збірні Франції та Бельгії битимуться в півфіналі чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці "триколірних".

10 липня 21:00

Санкт-Петербург, стадіон Санкт-Петербург

Бельгія - це єдина команда на нинішньому мундіалі, яка виграла всі п'ять матчів. Їй для цього не знадобилося ні додаткового часу, ні серій пенальті. Всього команда не програє 24 матчі поспіль (19 перемог, 5 нічиїх) - це кращий показник з усіх команд, які залишилися на ЧС-2018.

Французи останній раз програвали Колумбії в березні цього року, в товариському матчі при підготовці до турніру (2:3) - це єдина поразка "триколірних" за 17 останніх ігор.

Бельгія в 1/8 фіналу влаштувала трилер з Японією: поступалася 0:2, але перемогла в основний час. А в 1/4 фіналу відправила додому збірну Бразилії - останню американську команду на турнірі. Вп'яте в історії ЧС півфінал буде складатися повністю з європейських команд. До цього таке відбувалося в 1934, 1966, 1982 і 2006 роках.

Франція в плей-офф чемпіонату світу обіграла південноамериканські команди: спочатку Аргентину (4:3), а потім Уругвай (2:0).

Бельгійці попередній раз доходили до півфіналу на ЧС-1986, французи - в 2006. Але для Франції це не найприємніші спогади - команда дійшла до фіналу, в якому було видалення Зінедіна Зідана, а трофей над головою підняла Італія.

Франція і Бельгія відмінно знають один одного. Вони зустрічалися 73 рази, починаючи з 1904 року. Бельгійці перемагали частіше: 30 раз, у французів - 24 перемоги, і ще 19 ігор завершилися внічию.

Однак в рамках чемпіонату світу команди зустрічалися лише двічі, причому останній раз це трапилося в матчі за третє місце все в тому ж 1986. У тій зустрічі французи перемогли з рахунком 4:2, але тільки в додатковий час. Чекаємо не менше насиченого і яскравого матчу! На кону фінал ЧС!