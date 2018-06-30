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Франция - Аргентина: прогноз букмекеров

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    30.06.2018 - 13:05

Специалисты считают фаворитом "трехцветных"

Сборные Франции и Аргентины 30 июня сыграют первый матч 1/8 финала чемпионата мира-2018. Стартовый свисток - в 17:00 по киевскому времени.

30 июня 17:00
Казань, стадион "Казань Арена"

 

Компания bet365 принимает ставки на победу Франции с коэффициентом 2,37, а на "альбиселесте" - 3,6. Ничья в этом поединке оценивается в 3,1.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения - на триумф "трехцветных" можно поставить с коэффициентом 2,3, а на победу Аргентины - 3,4.

Напомним, действующие чемпионы мира сборная Германии проиграла Южной Корее и вылетела с ЧМ-2018.

Сборная Аргентины вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 со второго места Сборные Франции и Дании сыграли вничью и вышли в 1/8 финала ЧМ-2018
Теги публикации: Франция, прогноз, ЧМ-2018, сборная Аргентины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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