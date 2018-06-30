Франция - Аргентина: прогноз букмекеров

Специалисты считают фаворитом "трехцветных"

Сборные Франции и Аргентины 30 июня сыграют первый матч 1/8 финала чемпионата мира-2018. Стартовый свисток - в 17:00 по киевскому времени.

30 июня 17:00

Казань, стадион "Казань Арена"

Компания bet365 принимает ставки на победу Франции с коэффициентом 2,37, а на "альбиселесте" - 3,6. Ничья в этом поединке оценивается в 3,1.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения - на триумф "трехцветных" можно поставить с коэффициентом 2,3, а на победу Аргентины - 3,4.

Напомним, действующие чемпионы мира сборная Германии проиграла Южной Корее и вылетела с ЧМ-2018.