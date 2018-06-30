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Франція - Аргентина: прогноз букмекерів

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    30.06.2018 - 13:05

Фахівці вважають фаворитом "триколірних"

Збірні Франції та Аргентини 30 червня зіграють перший матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018. Стартовий свисток о 17:00 за київським часом.

30 червня 17:00
Казань, стадіон "Казань Арена"

 

Компанія bet365 приймає ставки на перемогу Франції з коефіцієнтом 2,37, а на "альбіселесте" - 3,6. Нічия в цьому поєдинку оцінюється в 3,1.

Їхні колеги з William Hill приблизно такої ж думки - на тріумф "триколірних" можна поставити з коефіцієнтом 2,3, а на перемогу Аргентини - 3,4.

Нагадаємо, діючі чемпіони світу збірна Німеччини програла Південної Кореї і вилетіла з ЧС-2018.

Збірна Аргентини вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2018 з другого місця Збірні Франції та Данії зіграли внічию і вийшли в 1/8 фіналу ЧС-2018
Теги публікації: Франція, прогноз, ЧМ-2018, сборная Аргентины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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