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Франция анонсировала новую партию САУ Caesar для Украины: сколько передаст

Фото:Франция анонсировала новую партию САУ Caesar для Украины (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Франция передаст Украине еще 6 самоходных артиллерийских установок Caesar.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien, об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

Это в дополнение к 12 гаубицам, которые поставили ранее.

Он подчеркнул, что подобная бронетехника необходима, чтобы быстро передвигаться в районах, находящихся под обстрелом противника. Лекорню не уточнил, когда Украина их получит.

Caesar - это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 километров.

Отметим, Франция также изучает возможность передачи Украине противокорабельных ракет Exocet. Также речь идет о "значительном количестве" бронетранспортеров типа VAB.

Напомним, во время своего визита в Киев Макрон заявил, что Франция предоставит Украине еще шесть дополнительных самоходных артиллерийских установок "Цезарь".

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