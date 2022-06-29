Франція анонсувала нову партію САУ Caesar для України: скільки передасть

Це на додаток до 12 гаубиць, які поставили раніше.

Він підкреслив, що подібна бронетехніка необхідна, щоб швидко пересуватися в районах, що знаходяться під обстрілом противника. Лекорню не уточнив, коли Україна їх отримає.

Caesar-це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі противника на відстані 20 кілометрів.

Відзначити. Франція також вивчає можливість передачі Україні протикорабельних ракет Exocet. Також мова йде про" значну кількість " бронетранспортерів типу VAB.

Нагадавши, під час свого візиту до Києва Макрон заявив, що Франція надасть Україні ще шість додаткових самохідних артилерійських установок"Цезар".

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