Франциск допомагав українцям досягнути миру відповідно до своїх переконань, - Епіфаній

Спочилий понтифік Франциск прагнув справедливого і стійкого миру в Україні. Він діяв у цьому напрямку "відповідно до своїх переконань".

Про це заявив глава Православної церкви України митрополит Епіфаній, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook .

Епіфаній заявив, що із сердечним сумом сприйняв сьогоднішню звістку про відхід із життя Франциска.

За його словами, як глава Римсько-католицької церкви Франциск присвятив своє життя служінню Богові, поширенню християнської віри, запроваджував чимало гуманітарних ініціатив.

Епіфаній повідомив, що під час їхніх особистих зустрічей Франциск висловлював щире занепокоєння долею українців, що страждають від російської агресії. Глава ПЦУ надзвичайно важливі зусилля і особисте сприяння у питаннях звільнення українських військовополонених, а також повернення в Україну депортованих російською владою дітей.

"Спочилий понтифік прагнув відповідно до своїх переконань допомогти українцям досягнути миру та завжди закликав до молитви про це", - написав Епіфаній.

Зокрема учора у своєму великодньому посланні Франциск знову згадав про "Україну, розтерзану війною", висловивши сподівання на встановлення, справедливого і стійкого миру, розповів глава ПЦУ.

"Висловлюю сердечне співчуття всім католикам, єпископату та повноті Римсько-католицької церкви в Україні та Української греко-католицької церкви, які втратили свого главу", - написав Епіфаній.

Франциск і Україна

Папа Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років. Він був 266-м главою Римсько-католицької церкви та займав цю посаду з 13 березня 2013 року

До війни він був досить популярним в Україні - його схвалювали понад 40% українців. Під час війни замірів не було.

Ставлення Франциска до російського вторгнення в Україну сприймалося неоднозначно. Він взагалі відмовлявся згадувати Росію в контексті війни, закликав до миру та радив Україні підняти "білий прапор".

Митрополит Епіфаній є абсолютним лідером довіри серед церковних ієрархів в Україні.