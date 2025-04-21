Франциск помогал украинцам достичь мира в соответствии со своими убеждениями, - Епифаний

Почивший понтифик Франциск стремился к справедливому и устойчивому миру в Украине. Он действовал в этом направлении "в соответствии со своими убеждениями".

Об этом заявил глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook .

Епифаний заявил, что с сердечной печалью воспринял сегодняшнюю весть об уходе из жизни Франциска.

По его словам, как глава Римско-католической церкви Франциск посвятил свою жизнь служению Богу, распространению христианской веры, вводил немало гуманитарных инициатив.

Епифаний сообщил, что во время их личных встреч Франциск выражал искреннюю обеспокоенность судьбой украинцев, страдающих от российской агрессии. Глава ПЦУ чрезвычайно важны усилия и личное содействие в вопросах освобождения украинских военнопленных, а также возвращения в Украину депортированных российскими властями детей.

"Почивший понтифик стремился в соответствии со своими убеждениями помочь украинцам достичь мира и всегда призывал к молитве об этом", - написал Епифаний.

В частности вчера в своем пасхальном послании Франциск снова вспомнил об "Украине, растерзанной войной", выразив надежду на установление справедливого и устойчивого мира, рассказал глава ПЦУ.

"Выражаю сердечное соболезнование всем католикам, епископату и полноте Римско-католической церкви в Украине и Украинской греко-католической церкви, которые потеряли своего главу", - написал Епифаний.

Франциск и Украина

Папа Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет. Он был 266-м главой Римско-католической церкви и занимал эту должность с 13 марта 2013 года

До войны он был достаточно популярным в Украине - его одобряли более 40% украинцев. Во время войны замеров не было.

Отношение Франциска к российскому вторжению в Украину воспринималось неоднозначно. Он вообще отказывался упоминать Россию в контексте войны, призывал к миру и советовал Украине поднять "белый флаг".

Митрополит Епифаний является абсолютным лидером доверия среди церковных иерархов в Украине.