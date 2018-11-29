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Во Франции женщина забаррикадировалась в здании банка с угрозой взорвать его

Новости » Происшествия    29.11.2018 - 15:30
Во Франции женщина забаррикадировалась в здании банка с угрозой взорвать его
Фото: место происшествия (made in ales/facebook)

Инцидент произошел во французском городе Алес

Во французском городе Алес сегодня, 29 ноября, женщина забаррикадировалась в отделении банка LCL и угрожает взорвать его. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Сообщается, что на данный момент сотрудники банка и посетители эвакуированы, на место прибыли сотрудники тактического спецподразделения французской полиции (RAID). Еще один источник рассказал, что женщина пришла в отделение кредитной организации и заявила, что у нее в сумке бомба и она готова взорвать офис.

По данным Franceinfo, в настоящий момент с женщиной ведутся переговоры. На улице, где расположено отделение банка, полиция выставила кордон.

Напомним, ранее главы МИД Европейского союза поддержали Францию в решении наложить санкции на иранских граждан, обвиняемых в подготовке взрыва возле Парижа.

В коммуне Волюве-Сен-Пьер в центральной Бельгии в 30 июня задержали двух человек, которые планировали взорвать бомбу на конференции.

Также в рамках антитеррористической операции Франции, полицейские провели обыски в мусульманской неправительственной организации, есть задержанные.

 

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