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У Франції жінка забарикадувалася в будівлі банку з погрозою підірвати його

Новини » Надзвичайні події    29.11.2018 - 15:30
У Франції жінка забарикадувалася в будівлі банку з погрозою підірвати його
Фото: місце події (made in ales/facebook)

Інцидент стався у французькому місті Алес

У французькому місті Алес місті Алес сьогодні, 29 листопада, жінка забарикадувалася у відділенні банку LCL і загрожує підірвати його. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Повідомляється, що на даний момент співробітники банку і відвідувачі евакуювали, на місце прибули співробітники тактичного спецпідрозділу французької поліції (RAID). Ще одне джерело розповіло, що жінка прийшла у відділення кредитної організації і заявила, що у неї в сумці бомба і вона готова підірвати офіс.

За даними Franceinfo, зараз з жінкою ведуться переговори. На вулиці, де розташоване відділення банку, поліція виставила кордон.

Нагадаємо, раніше глави МЗС Європейського союзу підтримали Францію у вирішенні накласти санкції на іранських громадян, обвинувачених у підготовці вибуху біля Парижа.

В комуні Woluwe-Saint-Pierre в центральній Бельгії в 30 червня затримали двох осіб, які планували підірвати бомбу на конференції.

В рамках антитерористичної операції Франції, поліцейські провели обшуки в мусульманській неурядовій організації, є затримані.

 

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