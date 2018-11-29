У Франції жінка забарикадувалася в будівлі банку з погрозою підірвати його

Інцидент стався у французькому місті Алес
У французькому місті Алес місті Алес сьогодні, 29 листопада, жінка забарикадувалася у відділенні банку LCL і загрожує підірвати його. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Повідомляється, що на даний момент співробітники банку і відвідувачі евакуювали, на місце прибули співробітники тактичного спецпідрозділу французької поліції (RAID). Ще одне джерело розповіло, що жінка прийшла у відділення кредитної організації і заявила, що у неї в сумці бомба і вона готова підірвати офіс.
За даними Franceinfo, зараз з жінкою ведуться переговори. На вулиці, де розташоване відділення банку, поліція виставила кордон.
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