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В Бельгии задержали подозреваемых в теракте во Франции

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 16:21
Фото: скрин видео (РБК-Украина)
Фото: скрин видео (РБК-Украина)

Они планировали взорвать бомбу на конференции в Париже 30 июня

В коммуне Волюве-Сен-Пьер в центральной Бельгии в субботу, 30 июня, задержали двух человек, которые планировали взорвать бомбу на конференции оппозиционной к власти Ирана Организации моджахедов иранского народа, состоявшейся в Париже 30 июня. Об этом сообщает RBTF.

По данным издания, на мероприятии присутствовали 25 тыс. людей. У задержанных обнаружили необходимое для изготовления бомбы оборудования включительно с 500 граммами взрывчатого вещества и детонатором. 

Как сообщается, задержанным предъявили обвинения в попытке террористического убийства и подготовке террористического преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины предупредили заказанный спецслужбами Российской Федерации теракт в Харькове.

 

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Теги публикации: Франция, Бельгия, Теракт, Задержание  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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