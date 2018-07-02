В Бельгии задержали подозреваемых в теракте во Франции

Они планировали взорвать бомбу на конференции в Париже 30 июня

В коммуне Волюве-Сен-Пьер в центральной Бельгии в субботу, 30 июня, задержали двух человек, которые планировали взорвать бомбу на конференции оппозиционной к власти Ирана Организации моджахедов иранского народа, состоявшейся в Париже 30 июня. Об этом сообщает RBTF.

По данным издания, на мероприятии присутствовали 25 тыс. людей. У задержанных обнаружили необходимое для изготовления бомбы оборудования включительно с 500 граммами взрывчатого вещества и детонатором.

Как сообщается, задержанным предъявили обвинения в попытке террористического убийства и подготовке террористического преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины предупредили заказанный спецслужбами Российской Федерации теракт в Харькове.