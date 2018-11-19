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ЕС поддержал санкции против Ирана из-за попытки теракта во Франции

Новости » Политика    19.11.2018 - 19:59
ЕС поддержал санкции против Ирана из-за попытки теракта во Франции
Иллюстративное фото (European Union 2015 - European Parliament)

Далее будет техническая работа по замораживанию активов двух иранцев и иранской разведки

Главы МИД Европейского Союза поддержали Францию в решении наложить санкции на иранских граждан, обвиняемых в подготовке взрыва возле Парижа. Об сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Как сообщается, далее будет техническая работа по замораживанию активов двух иранцев и иранской разведки за попытку организовать взрыв бомбы во время конференции во Франции.

Отметим, ранее Франция арестовала активы, принадлежащие иранским спецслужбам и двум гражданам Ирана, в ответ на сговор с целью совершения нападения на съезд иранской оппозиции на окраине Парижа в июне.

Также Франция предупредила Тегеран о жесткой реакции после того, как иранский дипломат и еще два человека иранского происхождения были арестованы по обвинению в намерениях совершить теракт на встрече Цационального совета сопротивления Ирана (NCRI) в Париже.

Напомним, в коммуне Волюве-Сен-Пьер в центральной Бельгии в субботу, 30 июня, задержали двух человек, которые планировали взорвать бомбу на конференции.

Также в рамках антитеррористической операции Франции, полицейские провели обыски в мусульманской неправительственной организации, есть задержанные.

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