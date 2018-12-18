Во Франции "желтые жилеты" жгут пункты оплаты за проезд по автомагистралям

Фото: протесты "желтых жилетов" во Франции (twitter.com/JLMelenchon)

Демонстрации продолжаются на 40 объектах сети Vinci Autoroutes

Во Франции, 18 декабря, "желтые жилеты" захватили пункты оплаты за проезд по автомагистралям и подожгли их. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Крупнейший оператор дорожного движения Франции Vinci Autoroutes заявил, что несколько перекрестков шоссе серьезно повреждены из-за протестов активистов. В частности, в пресс-службе заявили, что демонстрации продолжаются на 40 объектах сети.

"Водители должны быть максимально внимательными, когда они подъезжают к воротам сбора платы и места доступа к автомагистралям из-за наличия многочисленных пешеходов", - говорится в сообщении.

Напомним, в Париже в ходе акций протестов в прошлую субботу задержали 179 человек.

Во Франции в субботу, 15 декабря, возобновились антиправительственные протесты с участием движения "желтых жилетов". Тогда сообщалось, что в ходе акций к вечеру в Париже и пригородах было задержано 136 человек, 96 из них - были помещены под стражу.

На акцию в Париже в субботу вышли несколько тысяч людей по всей стране протестуют 33,5 тысячи человек, неделю назад в то же время сообщалось о более высоком числе задержаний - более 500. По информации издания в некоторых местах произошли столкновения активистов с правоохранителями, которые применили слезоточивый газ.