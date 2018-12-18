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У Франції "жовті жилети" палять пункти оплати за проїзд автомагістралями

Новини » Надзвичайні події    18.12.2018 - 18:14
У Франції "жовті жилети" палять пункти оплати за проїзд автомагістралями
Фото: протести "жовтих жилетів" у Франції (twitter.com/JLMelenchon)

Демонстрації тривають на 40 об'єктах мережі Vinci Autoroutes

У Франції, 18 грудня, "жовті жилети" захопили пункти оплати за проїзд автомагістралями та підпалили їх. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Найбільший оператор дорожнього руху Франції Vinci Autoroutes, що кілька перехресть шосе серйозно пошкоджені через протести активістів. Зокрема, у прес-службі заявили, що демонстрації тривають на 40 об'єктах мережі.

"Водії повинні бути максимально уважними, коли вони під'їжджають до воріт збору плати та місця доступу до автомагістралей через наявність численних пішоходів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Парижі в ході акцій протестів минулої суботи затримали 179 осіб. 

У Франції в суботу, 15 грудня, поновилися антиурядові протести з участю руху "жовтих жилетів". Тоді повідомлялося, що в ході акцій до вечора в Парижі і передмістях було затримано 136 осіб, 96 з них - були поміщені під варту.

На акцію у Парижі в суботу вийшли кілька тисяч людей, по всій країні протестують 33,5 тисячі чоловік, тиждень тому у той же час повідомлялося про більш високе число затримань - понад 500. За інформацією видання у деяких місцях сталися сутички активістів з правоохоронцями, які застосували сльозогінний газ.

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