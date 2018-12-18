У Франції "жовті жилети" палять пункти оплати за проїзд автомагістралями

Фото: протести "жовтих жилетів" у Франції (twitter.com/JLMelenchon)

Демонстрації тривають на 40 об'єктах мережі Vinci Autoroutes

У Франції, 18 грудня, "жовті жилети" захопили пункти оплати за проїзд автомагістралями та підпалили їх. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Найбільший оператор дорожнього руху Франції Vinci Autoroutes, що кілька перехресть шосе серйозно пошкоджені через протести активістів. Зокрема, у прес-службі заявили, що демонстрації тривають на 40 об'єктах мережі.

"Водії повинні бути максимально уважними, коли вони під'їжджають до воріт збору плати та місця доступу до автомагістралей через наявність численних пішоходів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Парижі в ході акцій протестів минулої суботи затримали 179 осіб.

У Франції в суботу, 15 грудня, поновилися антиурядові протести з участю руху "жовтих жилетів". Тоді повідомлялося, що в ході акцій до вечора в Парижі і передмістях було затримано 136 осіб, 96 з них - були поміщені під варту.

На акцію у Парижі в суботу вийшли кілька тисяч людей, по всій країні протестують 33,5 тисячі чоловік, тиждень тому у той же час повідомлялося про більш високе число затримань - понад 500. За інформацією видання у деяких місцях сталися сутички активістів з правоохоронцями, які застосували сльозогінний газ.