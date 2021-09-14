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Во Франции завтра начнут отстранять от работы всех непривитых медиков

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Франция, Вторник 14 сентября 2021 15:29
Во Франции завтра начнут отстранять от работы всех непривитых медиков Фото: во Франции завтра начнут отстранять от работы всех непривитых медиков (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во Франции с 15 сентября все медицинские работники должны предъявить своим работодателям справки о полной вакцинации. В случае отсутствия документа - их будут отстранять от работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Впрочем, если медицинский работник получил первую дозу вакцины, он сможет продолжать работать, но при условии прохождения теста на COVID-19 каждые 72 часа.

Кроме того, непривитые сотрудники не смогут брать оплачиваемый отпуск по болезни.

Данное правило распространяется на всех медицинских работников, сотрудников домов престарелых, а также на всех, кто работает волонтером в таких учреждениях.

Между тем работодателям, которые не будут проверять показания о вакцинации своих сотрудников, грозит штраф в размере 135 евро, а за более чем трое правонарушений он может достигать 3750 евро.

Следует отметить, что по последним данным, во Франции вакцинированы около 88% медицинских работников.

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