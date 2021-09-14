ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Франції завтра почнуть відстороняти від роботи всіх невакцинованих медиків

Новость на русском →
Франція, Вівторок 14 вересня 2021 15:29
У Франції завтра почнуть відстороняти від роботи всіх невакцинованих медиків Фото: у Франції завтра почнуть відстороняти від роботи всіх невакцинованих медиків (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Франції з 15 вересня всі медичні працівники повинні пред'явити своїм роботодавцям довідки про повну вакцинацію. У випадку відсутності документа - їх відсторонятимуть від роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

Втім, якщо медичний працівник отримав лише першу дозу вакцини, він зможе продовжувати працювати, але за умови проходження тесту на COVID-19 кожні 72 години.

Крім того, нещеплені співробітники не зможуть брати оплачувану відпустку через хворобу.

Дане правило поширюється на всіх медичних працівників, співробітників будинків для людей похилого віку, а також на всіх, хто працює волонтером в таких установах.

Між тим роботодавцям, які не перевірятимуть свідчення про вакцинацію своїх співробітників, погрожує штраф у розмірі 135 євро, а за більш як троє правопорушень він може сягати 3750 євро.

Слід зазначити, що за останніми даними, у Франції вакциновані близько 88% медичних працівників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Пандемія коронавірусу
NEWS
Презентація Apple: де і коли дивитися
Презентація Apple: де і коли дивитися
DAILY
Денис Малюська: Я присвятив час, щоби вивчити, як пишеться заява про відставку
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Денис Малюська: Я присвятив час, щоби вивчити, як пишеться заява про відставку