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Во Франции запретят короткие авиарейсы из-за борьбы с изменениями климата

Автор: Сергей Пышкин

Парламент Франции принял решение отказаться от коротких внутренних авиарейсов в рамках борьбы с изменениями климата. Экологи, со своей стороны, убеждены в том, что соответствующих мер недостаточно, чтобы уменьшить выбросы CO2 дважды до 2030 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Согласно с утвержденным законопроектом, Франция приняла решение поощрять чистый автотранспорт и ремонт жилья для повышения энергоэффективности, а также отказалась от коротких внутренних авиарейсов.

Впрочем, экологи убеждены в том, что соответствующее решение не позволит уменьшить выбросы углерода в атмосферу вдвое к 2030 году.

Стоит отметить, что запрет касается лишь тех коротких авиарейсов, когда поездка на наземном транспорте не превышает двух с половиной часов.

В частности, правление Франции решило удвоить свою долю в авиакомпании Air France-KLM, несмотря на то, что правительство предлагало организации заем в размере 7 млрд евро для сокращения большой доли коротких авиарейсов на территории страны.

Также интересно, что подобные меры были применены и в других странах. В прошлом году австрийская авиакомпания Austrian Airlines также отказалась от коротких авиарейсов после займа от правительства страны. Например, добраться от Вены до Зальцбурга можно на поезде, а время поездки на автомобиле занимает около трех часов.

Фото: маршрут от Вены до Зальцбурга (google.maps)

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