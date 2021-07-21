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У Франції заборонять короткі авіарейси через боротьбу зі змінами клімату

Автор: Сергій Пишкін

Парламент Франції прийняв рішення відмовитись від коротких внутрішніх авіарейсів в рамках боротьби зі змінами клімату. Екологи, зі свого боку, переконані у тому, що відповідних заходів недостатньо, аби зменшити викиди CO2 двічі до 2030 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Згідно з затвердженим законопроєктом, Франція прийняла рішення заохочувати чистий автотранспорт й ремонт житла задля підвищення енергоефективності, а також відмовилась від коротких внутрішніх авіарейсів.

Втім, екологи переконані у тому, що відповідне рішення не дозволить зменшити викиди вуглецю в атмосферу вдвічі до 2030 року.

Варто відзначити, що заборона стосується лише тих коротких авіарейсів, коли поїздка на наземному транспорті не перевищує двох з половиною годин.

Зокрема, правління Франції вирішило подвоїти свою частку в авіакомпанії Air France-KLM, попри те, що уряд пропонував організації позику у розмірі 7 млрд євро задля скорочення великої частки коротких авіарейсів на території країни.

Також цікаво, що подібні заходи були застосовані й в інших країнах. Торік австрійська авіакомпанія Austrian Airlines також відмовилась від коротких авіарейсів після позики від уряду країни. Наприклад, дістатися від Відня до Зальцбургу можна на потязі, а час подорожі на автомобілі займає близько трьох годин.

Фото: маршрут від Відня до Зальцбургу (google.maps)

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