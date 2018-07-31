Во Франции запретили смартфоны в школах

При этом закон не распространяется на учеников старших классов и лицеев

Парламент Франции окончательно одобрил законопроект, запрещающий использование мобильных телефонов и других средств связи в младшей и средней школе начиная с сентября 2018 года. Об этом сообщает CNN.

Закон запрещает использовать мобильные телефоны и другие устройства, имеющие подключение к интернету, вроде планшетов и "умных часов", в подготовительной, начальной и средней школах (учащимся в возрасте от трех до 15 лет).

Вместе с тем смогут и в дальнейшем пользоваться гаджетами дети с инвалидностью. Также исключение может быть сделано, если использование смартфонов необходимо "в образовательных целях".

При этом закон не распространяется на старшую школу и лицеи - последнюю ступень среднего образования во Франции. Эти учебные заведения могут сами решать, вводить ли запрет, однако законодательно не обязаны это сделать.

При этом пользование смартфонами на уроках было запрещено в стране еще с 2010 года.

Напомним, 21 июня Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону о вузах, которые предусматривают запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах.