У Франції заборонили смартфони у школах

При цьому закон не поширюється на учнів старших класів та ліцеїв

Парламент Франції остаточно схвалив законопроект, що забороняє використання мобільних телефонів та інших засобів зв'язку в молодшій і середній школі починаючи з вересня 2018 року. Про це повідомляє CNN.

Закон забороняє використовувати мобільні телефони та інші пристрої, що мають підключення до інтернету, на зразок планшетів і "розумних годинників", у підготовчій, початковій і середній школах (учням у віці від трьох до 15 років).

Разом з тим зможуть і надалі користуватися гаджетами діти з інвалідністю. Також виняток може бути зроблено, якщо використання смартфонів необхідно "з освітньою метою".

При цьому закон не поширюється на старшу школу та ліцеї - останній щабель середньої освіти у Франції. Ці навчальні заклади можуть самі вирішувати, чи вводити заборону, однак законодавчо не зобов'язані це зробити.

При цьому користування смартфонами на уроках було заборонене у країні ще з 2010 року.

Нагадаємо, 21 червня Сейм Латвії прийняв в остаточному читанні поправки до закону про вузи, які передбачають заборону на навчання російською мовою в приватних вузах і коледжах.