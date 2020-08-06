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Во Франции захватили заложников в отделении банка

Гавр, Четверг 06 августа 2020 20:29
Во Франции захватили заложников в отделении банка
Фото: захват заложников в Гавре (twitter com macha_mcn)
Автор: Дмитрий Левицкий

Инцидент произошел в городе Гавр

Вечером 6 августа во французском городе Гавр вооруженный пистолетом мужчина захватил заложников в отделении банка. Сейчас полиция проводит спецоперацию по освобождению заложников.

Об этом сообщает французское издание Lefigaro.

По данным правоохранителей, информация о травмировании заложников пока не поступала. Предварительно, захватчик взял в заложники 5 человек. У мужчины есть несколько требований, но пока он их не выдвигал.

Для освобождения заложников мобилизованы все полицейские силы города. Захваченное банковское отделение находится вблизи городского полицейского участка.

При этом французское радио France Info рассказало, что в захватчика банковского отделения может быть пояс со взрывчаткой, а также он требует мотороллер, чтобы сбежать.

Напомним, 3 июля в Киеве мужчина захватил отделение банка и взял в заложницы одну из сотрудниц; злоумышленника задержали спецназовцы Службы безопасности Украины, а сейчас он находится под стражей.

Как рассказали в МВД, отделение банка в Киеве захватил гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, находившийся с 10-летнего возраста на психоневрологическом учете.

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