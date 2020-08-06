Во Франции захватили заложников в отделении банка

Фото: захват заложников в Гавре (twitter com macha_mcn)

Инцидент произошел в городе Гавр

Вечером 6 августа во французском городе Гавр вооруженный пистолетом мужчина захватил заложников в отделении банка. Сейчас полиция проводит спецоперацию по освобождению заложников.

Об этом сообщает французское издание Lefigaro.

По данным правоохранителей, информация о травмировании заложников пока не поступала. Предварительно, захватчик взял в заложники 5 человек. У мужчины есть несколько требований, но пока он их не выдвигал.

Prise d’otages au #Havre : arrivée sur place de la colonne du Raid en bus. Cinq personnes sont toujours retenues dans la banque, une femme a pu être libérée pic.twitter.com/SDhBWNFn6U — MC Nouvellon (@macha_mcn) August 6, 2020

Для освобождения заложников мобилизованы все полицейские силы города. Захваченное банковское отделение находится вблизи городского полицейского участка.

При этом французское радио France Info рассказало, что в захватчика банковского отделения может быть пояс со взрывчаткой, а также он требует мотороллер, чтобы сбежать.

Напомним, 3 июля в Киеве мужчина захватил отделение банка и взял в заложницы одну из сотрудниц; злоумышленника задержали спецназовцы Службы безопасности Украины, а сейчас он находится под стражей.

Как рассказали в МВД, отделение банка в Киеве захватил гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, находившийся с 10-летнего возраста на психоневрологическом учете.