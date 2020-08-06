У Франції захопили заручників у відділенні банку

Фото: захоплення заручників у Гаврі (twitter com macha_mcn)

Інцидент стався у місті Гавр

Ввечері 6 серпня у французькому місті Гавр озброєний пістолетом чоловік захопив заручників у відділенні банку. Зараз поліція проводить спецоперацію зі звільнення заручників.

Про це повідомляє французьке видання Lefigaro.

За даними правоохоронців, інформація про травмування заручників наразі не надходила. Попередньо, нападник взяв у заручники 5 осіб. У чоловіка є декілька вимог, але поки він їх не висував.

Prise d’otages au #Havre : arrivée sur place de la colonne du Raid en bus. Cinq personnes sont toujours retenues dans la banque, une femme a pu être libérée pic.twitter.com/SDhBWNFn6U — MC Nouvellon (@macha_mcn) August 6, 2020

Для звільнення заручників мобілізовано всі поліцейські сили міста. Захоплене банківське відділення знаходиться поблизу від міської поліцейської дільниці.

При цьому французьке радіо France Info розповіло, що у захоплювача банківського відділення може бути пояс з вибухівкою, а також він вимагає моторолер, щоб втекти.

Нагадаємо, 3 липня у Києві чоловік захопив відділення банку та взяв у заручниці одну зі співробітниць; зловмисника затримали спецпризначенці Служби безпеки України, а зараз він перебуває під вартою.

Як розповіли в МВС, відділення банку в Києві захопив громадянин Узбекистану Сухроб Карімов, який з 10-річного віку перебував на психоневрологічному обліку.