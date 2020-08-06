ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Франції захопили заручників у відділенні банку

Гавр, Четвер 06 серпня 2020 20:29
У Франції захопили заручників у відділенні банку
Фото: захоплення заручників у Гаврі (twitter com macha_mcn)
Автор: Дмитро Левицький

Інцидент стався у місті Гавр

Ввечері 6 серпня у французькому місті Гавр озброєний пістолетом чоловік захопив заручників у відділенні банку. Зараз поліція проводить спецоперацію зі звільнення заручників.

Про це повідомляє французьке видання Lefigaro.

За даними правоохоронців, інформація про травмування заручників наразі не надходила. Попередньо, нападник взяв у заручники 5 осіб. У чоловіка є декілька вимог, але поки він їх не висував.

Для звільнення заручників мобілізовано всі поліцейські сили міста. Захоплене банківське відділення знаходиться поблизу від міської поліцейської дільниці.

При цьому французьке радіо France Info розповіло, що у захоплювача банківського відділення може бути пояс з вибухівкою, а також він вимагає моторолер, щоб втекти.

Нагадаємо, 3 липня у Києві чоловік захопив відділення банку та взяв у заручниці одну зі співробітниць; зловмисника затримали спецпризначенці Служби безпеки України, а зараз він перебуває під вартою.

Як розповіли в МВС, відділення банку в Києві захопив громадянин Узбекистану Сухроб Карімов, який з 10-річного віку перебував на психоневрологічному обліку.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Франціязахват заложников
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся