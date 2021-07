Во Франции задержали женщину, устроившую аварию на велозаезде "Тур де Франс"

По данным полиции, задержанная женщина - француженка и она находится под стражей в городке Ландерно. Ее задержали 30 июня после того, как в полицию позвонил свидетель, видевший женщину.

So how was your weekend look what this lady did at the Tour De France !!!!! pic.twitter.com/6WT51dJTXI