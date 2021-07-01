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Во Франции задержали женщину, устроившую аварию на велозаезде "Тур де Франс"

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Франция, Четверг 01 июля 2021 03:52
Во Франции задержали женщину, устроившую аварию на велозаезде "Тур де Франс" Фото: во Франции на велогонке произошла авария с участниками (eurosport.com)
Автор: Артур Родивилов

Во Франции арестовали и поместили под стражу 30-летнюю женщину, которая накануне из-за размахивания плакатом стала виновницей массовой аварии на велозаезде "Тур де Франс". Организаторы турнира планируют подать на болельщицу в суд.

Об этом сообщает France Bleu.

По данным полиции, задержанная женщина - француженка и она находится под стражей в городке Ландерно. Ее задержали 30 июня после того, как в полицию позвонил свидетель, видевший женщину.

Нарушительницу планируют допросить по факту "умышленного нарушения правил техники безопасности и нанесения травм, которые могут помешать работать до трех месяцев".

Напомним, 28 июня одна из зрительниц гонки "Тур де Франс" держала в руках плакат, чтобы его было видно на камеру, однако не заметила, что он мешает участникам соревнования. Немец Тони Мартин врезался в плакат, а за ним упали еще десятки спортсменов.

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