Во Франции на велогонке фанатка задела участников плакатом и спровоцировала массовую аварию
Во Франции во время велотурнира Тур де Франс произошло массовое падение велосипедистов. Аварию вызвала фанатка, которая вышла на трассу с плакатом, чтобы привлечь внимание телевизионщиков.
Об этом пишет CNN.
Фанатка задела плакатом велосипедиста. который от столкновения упал. Из-за того, что он ехал в потоке инцих участников, они тоже упали в результате столкновения.
В результате пострадали несколько десятков человек.
Один из участников Яша Зюттерлин из команды DSM получил травму, в результате которой вынужден был выйти из соревнований.
A fan caused a huge crash at the Tour de France today that took down a large group of riders in the first stage— Bleacher Report (@BleacherReport) June 26, 2021
(via @NBCSSports)pic.twitter.com/1r7ZROEGzD
So how was your weekend look what this lady did at the Tour De France !!!!! pic.twitter.com/6WT51dJTXI— Fan since 1962 (@mares62J) June 27, 2021