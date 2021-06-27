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Во Франции на велогонке фанатка задела участников плакатом и спровоцировала массовую аварию

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Воскресенье 27 июня 2021 14:36
Во Франции на велогонке фанатка задела участников плакатом и спровоцировала массовую аварию Фото: во Франции на велогонке произошла авария с участниками (фото twitter.com/sportwereld be)
Автор: РБК-Украина

Во Франции во время велотурнира Тур де Франс произошло массовое падение велосипедистов. Аварию вызвала фанатка, которая вышла на трассу с плакатом, чтобы привлечь внимание телевизионщиков.

Об этом пишет CNN.

Фанатка задела плакатом велосипедиста. который от столкновения упал. Из-за того, что он ехал в потоке инцих участников, они тоже упали в результате столкновения.

В результате пострадали несколько десятков человек.

Один из участников Яша Зюттерлин из команды DSM получил травму, в результате которой вынужден был выйти из соревнований.

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Франция авария гонки
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