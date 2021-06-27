Во Франции на велогонке фанатка задела участников плакатом и спровоцировала массовую аварию

Во Франции во время велотурнира Тур де Франс произошло массовое падение велосипедистов. Аварию вызвала фанатка, которая вышла на трассу с плакатом, чтобы привлечь внимание телевизионщиков.

Об этом пишет CNN.

Фанатка задела плакатом велосипедиста. который от столкновения упал. Из-за того, что он ехал в потоке инцих участников, они тоже упали в результате столкновения.

В результате пострадали несколько десятков человек.

Один из участников Яша Зюттерлин из команды DSM получил травму, в результате которой вынужден был выйти из соревнований.

A fan caused a huge crash at the Tour de France today that took down a large group of riders in the first stage



(via @NBCSSports)pic.twitter.com/1r7ZROEGzD — Bleacher Report (@BleacherReport) June 26, 2021