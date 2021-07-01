У Франції затримали жінку, яка влаштувала аварію на велозаїзді "Тур де Франс"
У Франції заарештували та помістили під варту 30-річну жінку, яка напередодні через розмахування плакатом стала винуватицею масової аварії на велогонці "Тур де Франс". Організатори турніру планують подати на вболівальницю до суду.
Про це повідомляє France Bleu.
За даними поліції, затримана жінка-француженка і вона знаходиться під вартою в містечку Ландерно. Її затримали 30 червня після того, як в поліцію подзвонив свідок, який бачив жінку.
So how was your weekend look what this lady did at the Tour De France !!!!! pic.twitter.com/6WT51dJTXI— Fan since 1962 (@mares62J) June 27, 2021
Порушницю планують допитати за фактом "умисного порушення правил техніки безпеки та нанесення травм, які можуть завадити працювати до трьох місяців".
Нагадаємо, 28 червня одна з глядачок гонки "Тур де Франс" тримала в руках плакат, щоб його було видно на камеру, проте не помітила, що він заважає учасникам змагання. Німець Тоні Мартін врізався в плакат, а за ним впали ще десятки спортсменів.