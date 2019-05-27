Во Франции задержали подозреваемого в причастности к взрыву в Лионе

Французская полиция задержала подозреваемого в причастности к взрыву в Лионе 24 мая. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

По словам Кастанера, подозреваемого в лионском взрыве арестовали утром 27 мая. Он также выразил благодарность местным правоохранителям и отметил, что "их совместные действия имеют решающее значение".

Напомним, на прошлой неделе сообщалось о взрыве в центре Лиона. Инцидент произошел во втором округе, на пешеходной улице Виктора Гюго рядом с главной городской площадью Белькур. СМИ со ссылкой на прокуратуру сообщали, что взорвалась бомба в посылке, начиненная гвоздями, винтами и болтами. По неподтвержденным данным, за две минуты до взрыва на этом месте оставил сумку человек на велосипеде. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал взрыв в Лионе терактом.

По последним данным, в результате взрыва пострадали 13 человек. 11 из них госпитализировали, среди раненых была также восьмилетняя девочка. Прокуратура начала расследование по статье "террористический заговор", однако не квалифицирует инцидент как теракт.