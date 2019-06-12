Во Франции задержали неонацистов, планировавших атаки на евреев и мусульман

Во Франции полиция разоблачила и задержала участников неонацистской ячейки, которые планировали вооруженные атаки на евреев и мусульман. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.

В частности, в ходе расследования с сентября 2018 года по май 2019 года было предъявлено обвинение пятерым участниками группы, "близкой по идеологии к неонацистскому движению".

В сентябре 2018 года полиция города Гренобль первым задержала мужчину, которого обвиняли в хранении оружия. Впоследствии дальнейшее расследование вывело следователей на остальных четырех подозреваемых. При этом двое из них были несовершеннолетними.

"В рамках расследования было установлено, что они планировали заговор с целью совершить нападения на места поклонения мусульман или евреев", - отмечает источник издания.

Напомним, несколько дней назад на юге Йемена в провинции Ад-Далиа было совершено нападение на мечеть, что привело к гибели 5 человек.