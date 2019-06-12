У Франції затримали неонацистів, які планували атаки на євреїв і мусульман

У Франції поліція викрила та затримала учасників неонацистського осередку, який планував збройні атаки на євреїв і мусульман. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє AFP з посиланням на джерела.

Зокрема, у ході розслідування з вересня 2018 року по травень 2019 року було пред’явлено звинувачення п’ятьом учасниками групи, "близької за ідеологією до неонацистського руху".

У вересні 2018 року поліція міста Гренобль першим затримала чоловіка, якого обвинувачували у зберіганні зброї. Згодом подальше розслідування вивело слідчих на інших чотирьох підозрюваних. При цьому двоє з них були неповнолітніми.

"У рамках розслідування було встановлено, що вони планували змову з метою здійснити напади на місця поклоніння мусульман чи євреїв", - зазначає джерело видання.

Нагадаємо, кілька днів тому на півдні Ємену в провінції Ад-Даліа було скоєно напад на мечеть, що призвело до загибелі 5 людей.