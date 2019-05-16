Во Франции задержали лидера баскской организации ETA

Правоохранительные органы Испании и Франции в регионе Верхняя Савойя на территории французских Альп задержали экс-лидера баскских террористов из организации ETA Хосе Терне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, 69-летний Терне был "самым разыскиваемым" лидером ETA по обе стороны Пиренеев. Последние 16 лет Тернер скрывался от испанских властей.

Его арестовали по ордеру, который был выдан парижским судом, который осудил его в июне 2017 года за принадлежность к террористической группе и приговорил его к восьми годам лишения свободы.

Баскская террористическая организация ETA была создана в 1959 году и с того времени вела вооруженную подпольную борьбу за независимость так называемой Страны басков - региона на севере Испании и юго-западе Франции. В своей борьбе ETA применяла террористические методы, организовывала взрывы и убийства.

Жертвами баскских террористов за все годы существования организации стали порядка 800 человек.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что баскская террористическая организация ETA 2 мая 2018 года объявила о полной ликвидации своих ячеек. Организация признала свою ответственность за отказ от баскского "политического конфликта".

Кроме того, в 2017 году баскская террористическая организация ETA заявила, что приступила к разоружению. ETA уведомила французскую полицию о расположении восьми тайных складов оружия в Атлантических Пиренеях (юго-запад Франции).