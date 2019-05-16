У Франції затримали лідера баскської організації ETA

Правоохоронні органи Іспанії і Франції в регіоні Верхня Савойя на території французьких Альп затримали екс-лідера баскських терористів з організації ETA Хосе Терні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, 69-річний Терні був "самим розшукуваним" лідером ETA по обидві сторони Піренеїв. Останні 16 років Тернер переховувався від іспанських властей.

Його заарештували за ордером, який був виданий паризьким судом, який засудив його в червні 2017 року за належність до терористичної групи і засудив його до восьми років позбавлення волі.

Баскська терористична організація ETA була створена в 1959 році і з того часу вела збройну підпільну боротьбу за незалежність так званої Країни басків - регіону на півночі Іспанії і південному заході Франції. У своїй боротьбі ETA використовувала терористичні методи, організовувала вибухи і вбивства.

Жертвами баскських терористів за всі роки існування організації стали близько 800 чоловік.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що баскська терористична організація ETA 2 травня 2018 року оголосила про повну ліквідацію своїх осередків. Організація визнала свою відповідальність за відмову від баскської "політичного конфлікту".

Крім того, у 2017 році баскська терористична організація ETA заявила, що приступила до роззброєння. ETA повідомила французьку поліцію про розташування восьми таємних складів зброї в Атлантичних Піренеях (південно-захід Франції).