ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Франции задержали лидера баскской организации ETA

Новости » Общество    16.05.2019 - 13:04
Во Франции задержали лидера баскской организации ETA
Фото: ETA

Последние 16 лет Тернер скрывался от испанских властей

Правоохранительные органы Испании и Франции в регионе Верхняя Савойя на территории французских Альп задержали экс-лидера  баскских террористов из организации ETA Хосе Терне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается,  69-летний Терне был "самым разыскиваемым" лидером ETA по обе стороны Пиренеев. Последние 16 лет Тернер скрывался от испанских властей. 

Его арестовали по ордеру, который был выдан парижским судом, который осудил его в июне 2017 года за принадлежность к террористической группе и приговорил его к восьми годам лишения свободы. 

Баскская террористическая организация ETA была создана в 1959 году и с того времени вела вооруженную подпольную борьбу за независимость так называемой Страны басков - региона на севере Испании и юго-западе Франции. В своей борьбе ETA применяла террористические методы, организовывала взрывы и убийства.

Жертвами баскских террористов за все годы существования организации стали порядка 800 человек.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что баскская террористическая организация ETA 2 мая 2018 года объявила о полной ликвидации своих ячеек. Организация признала свою ответственность за отказ от баскского "политического конфликта".

Кроме того, в 2017 году баскская террористическая организация ETA заявила, что приступила к разоружению. ETA уведомила французскую полицию о расположении восьми тайных складов оружия в Атлантических Пиренеях (юго-запад Франции).

Во время акций в Киеве задержали трех человек Взрыв в Марганце: полиция задержала пострадавшего
Новости Украины ИспанияЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь