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Во Франции задержали четырех подозреваемых в подготовке нападений на центры вакцинации

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Франция, Вторник 05 октября 2021 14:24
Во Франции задержали четырех подозреваемых в подготовке нападений на центры вакцинации Фото: Во Франции задержали четырех подозреваемых в подготовке нападений на центры вакцинации (flickr.com/81930680@N05)
Автор: Валерия Полищук

Во Франции задержали четырех человек, включая двух бывших военных. Их подозревают в подготовке нападения на центры вакцинации и склады с препаратами от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Задержание произошло во вторник утром, 5 октября, Главным управлением внутренней безопасности (DGSI) на основании ордера, выданного следственным судьей.

Мужчин подозревают в заговоре против учреждений и в желании напасть на центры вакцинации. Они также подозреваются в том, что составили европейскую карту мест производства и хранения вакцин с целью проведения деструктивных акций, в частности, с использованием беспилотников.

Мотив подозреваемых заключается в том, что вакцины от коронавируса, по их мнению, предназначены для порабощения населения в интересах коррумпированного нового мирового порядка.

В настоящее время они находятся под стражей в полиции и будут допрошены для выяснения точного характера их проекта и хода его реализации. Они могут содержаться под стражей в полиции до 96 часов.

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