ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Франції затримали чотирьох підозрюваних у підготовці нападів на центри вакцинації

Новость на русском →
Франція, Вівторок 05 жовтня 2021 14:24
У Франції затримали чотирьох підозрюваних у підготовці нападів на центри вакцинації Фото: у Франції затримали чотирьох підозрюваних у підготовці нападів на центри вакцинації (flickr.com/81930680@N05)
Автор: Валерія Поліщук

У Франції затримали чотирьох осіб, включаючи двох колишніх військових. Їх підозрюють у підготовці нападу на центри вакцинації та склади з препаратами від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Затримання відбулося у вівторок вранці, 5 жовтня, Головним управлінням внутрішньої безпеки (DGSI) на підставі ордера, виданого слідчим суддею.

Чоловіків підозрюють у змові проти установ і в бажанні напасти на центри вакцинації. Вони також підозрюються в тому, що склали європейську карту місць виробництва і зберігання вакцин з метою проведення деструктивних акцій, зокрема, з використанням безпілотників.

Мотив підозрюваних полягає в тому, що вакцини від коронавірусу, на їхню думку, призначені для поневолення населення в інтересах корумпованого нового світового порядку.

Нині вони знаходяться під вартою в поліції і будуть допитані для з'ясування точного характеру їх проекту і ходу його реалізації. Вони можуть утримуватися під вартою в поліції до 96 годин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Вакцинація
NEWS
МОЗ оновив COVID-статистику: в Україні майже 10 тисяч нових заражень
МОЗ оновив COVID-статистику: в Україні майже 10 тисяч нових заражень
DAILY
Віталій Кличко: Я буду вести УДАР на наступні парламентські вибори
Сергій Щербина, Уляна Безпалько Віталій Кличко: Я буду вести УДАР на наступні парламентські вибори