Во Франции во время протеста "желтых жилетов" пострадали люди

В субботу, 27 апреля, в Страсбурге (Франция) во время очередной акции протеста движения "желтых жилетов" произошли столкновения, в результате чего пострадали люди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, протестующие пытались пройти маршем к зданию Европейского парламента. Во время акции произошли столкновения с полицией. Чтобы отогнать демонстрантов правоохранители использовали слезоточивый газ.

Отмечается, что в результате столкновений между полицией и манифестантами пострадали по меньшей мере 6 человек. Правоохранители задержали 42 протестующих.

По данным Министерства внутренних дел Франции, участие в протестах по всей стране приняли почти 5,5 тыс. человек.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выложил первые конкретные мероприятия, которые будут приняты в ответ на беспокойство, высказанные в ходе более 10 тыс. дебатов, которые состоялись по всей стране, а также почти 2 млн предложений, сделанных в интернете. Макрон заявил, что Франция "значительно" сократит налог на прибыль.

Добавим, 20 апреля в Париже полиция применила водометы для разгона акции "желтых жилетов" на площади Республики. Во время акции протеста "желтых жилетов" в столице Франции были задержаны 189 человек.