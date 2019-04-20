В Париже полиция разогнала "желтых жилетов" с помощью водометов

Фото: протесты в Париже (Getty Images)

По последним данным, сегодня были задержаны 189 человек

В Париже (Франция) сегодня, полиция применила водометы для разгона акции "желтых жилетов" на площади Республики, но многие участники протеста остались на площади, полицейские проводят задержания. Об этом сообщает в субботу телеканал BFM TV.

По последним данным, в рамках акции "желтых жилетов" в столице Франции были задержаны 189 человек.

Ранее РБК-Украина сообщало о 120 задержанных "желтых жилетах" в субботу, 20 апреля.

Как отмечалось, "желтые жилеты" собрались на очередную, 23-ю по счету акцию. Только две из четырех запланированных демонстраций были разрешены властью Парижа.

6 апреля в стране возобновились акции протеста движения "желтых жилетов". Две колонны с протестующими начали марши Парижем от Площади Республики и от площади у небоскреба Монпарнас. Еще в начале манифестаций 21 участник движения "желтых жилетов" был задержан из-за попытки провести манифестации в запрещенных зонах.

Отметим, ранее президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон по борьбе с хулиганством, который даст возможность ужесточить контроль над проведением акций протестов в стране.

Новый закон, в частности, расширил полномочия полиции, а также разрешил местным властям не допускать на протесты отдельных граждан, которых ранее признали инициаторами беспорядков.