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Макрон анонсировал реформы в ответ на протесты "желтых жилетов"

Новости » Политика    25.04.2019 - 23:35
Макрон анонсировал реформы в ответ на протесты "желтых жилетов"
Фото: Эммануэль Макрон (Chip Somodevilla/Getty Images)

Президент хочет "сократить налоги для максимального количества граждан и особенно тех, кто работает, среднего класса"

Президент Франции Эммануэль Макрона представил долгожданный ответ на уличные протесты "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Макрон во время телевизионной речи изложил первые конкретные меры, которые будут приняты в ответ на беспокойство, высказанное в ходе более 10 тыс. дебатов, которые состоялись по всей стране, а также почти 2 млн предложений, сделанных в интернете.

Макрон заявил, что Франция "значительно" сократит налог на прибыль. Президент хочет "сократить налоги для максимального количества граждан и особенно тех, кто работает, среднего класса".

Он сказал, что рассматривает вопрос о финансировании этих мер путем сокращения государственных расходов. При этом лидер французов не уточнил позицию о том, что надо заставить людей работать дольше, прежде чем выходить на пенсию.

Также президент хочет уменьшить количество депутатов в парламенте, а также изменить систему выборов в парламент, чтобы она лучше отражала разнообразие политических партий Франции.

"Мы можем улучшить парламент и сделать его более эффективным", - заявил Макрон.

По его словам, он также планирует упростить гражданам процедуру инициирования национальных референдумов.

Напомним, 6 апреля во Франции возобновились акции протеста движения "желтых жилетов". Две колонны с протестующими начали марши Парижем от площади Республики и от площади у небоскреба Монпарнас. Еще в начале манифестаций 21 участник движения "желтых жилетов" был задержан из-за попытки провести манифестации в запрещенных зонах.

Кроме того, Twitter отказался распространять рекламную кампанию МВД Франции, которая призывает голосовать на выборах в Европейский парламент. 

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