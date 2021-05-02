У Франції під час першотравневих демонстрацій відбулися масові затримання
У Франції під час демонстрацій 1 травня сталися заворушення і масові затримання. Правоохоронці затримали 56 осіб, більшість з яких у Парижі.
Про це повідомляє телеканал BFMTV.
Відзначається, що демонстрації пройшли в багатьох французьких містах. При цьому наймасовіша маніфестація була в Парижі, де на акцію вийшли близько 20 тисяч осіб. У підсумку між демонстрантами і силовиками відбулися зіткнення, в ході яких тільки в столиці Франції затримали 46 осіб.
При цьому в профспілковому об'єднанні Загальна конфедерація праці заявили, що в ході зіткнень постраждали 21 людина. У МВС додали, що серед постраждалих шестеро поліцейських.
За інформацією МВС Франції, по країні в акціях брали участь близько 106,7 тисячі осіб.
Des scènes des émeutes du 1er mai à Paris Antifa se déroulent alors qu'Antifa à Portland a annoncé de la même manière des plans de troubles civils / Scenes from the Paris Antifa May Day riots unfold as Antifa in Portland have similarly announced plans for civil unrest pic.twitter.com/Anjw4nRZwS— France Résistance (@FranceRsistanc1) May 2, 2021
Нагадаємо, також масові заворушення під час першотравневих демонстрацій відбулися в Берліні. Там затримали близько 240 осіб, при цьому постраждали 30 поліцейських.
Також масові затримання під час акцій 1 травня відбулися в Туреччині.