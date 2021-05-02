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У Франції під час першотравневих демонстрацій відбулися масові затримання

Новость на русском → Франція, Неділя 02 травня 2021 11:52
У Франції під час першотравневих демонстрацій відбулися масові затримання Фото: заворушення у Франції (twitter.com/FranceRsistanc1)
Автор: Ігор Литвиненко

У Франції під час демонстрацій 1 травня сталися заворушення і масові затримання. Правоохоронці затримали 56 осіб, більшість з яких у Парижі.

Про це повідомляє телеканал BFMTV.

Відзначається, що демонстрації пройшли в багатьох французьких містах. При цьому наймасовіша маніфестація була в Парижі, де на акцію вийшли близько 20 тисяч осіб. У підсумку між демонстрантами і силовиками відбулися зіткнення, в ході яких тільки в столиці Франції затримали 46 осіб.

При цьому в профспілковому об'єднанні Загальна конфедерація праці заявили, що в ході зіткнень постраждали 21 людина. У МВС додали, що серед постраждалих шестеро поліцейських.

За інформацією МВС Франції, по країні в акціях брали участь близько 106,7 тисячі осіб.

Нагадаємо, також масові заворушення під час першотравневих демонстрацій відбулися в Берліні. Там затримали близько 240 осіб, при цьому постраждали 30 поліцейських.

Також масові затримання під час акцій 1 травня відбулися в Туреччині.

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