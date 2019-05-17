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Во Франции врача подозревают в отравлении 17 пациентов

Новости » Общество    17.05.2019 - 21:47
Во Франции врача подозревают в отравлении 17 пациентов
Фото: Фредерик Пеше (flickr.com)

Ему грозит пожизненное заключение

Во Франции врача-анестезиолога Фредерика Пеше подозревают в намеренном отравлении 17 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

Его обвиняют в том, что он намеренно вмешивался в процедуру анестезии своих коллег, чтобы создать чрезвычайную ситуацию и потом спасти пациента. Ему грозит пожизненное заключение.

"Существует вероятность того, что доктор Пеше совершил эти отравления, но эта гипотеза - не что иное, как гипотеза", - сказал его адвокат.

Следственный судья города Безансон в мае 2017 года провел расследование этих отравлений. Позже доктор был уволен, ему запретили заниматься медициной. На этой неделе он был допрошен полицией о 66 случаев остановки сердца во время операций.

Напомним, бывший немецкий медработник Нильс Хегель признался, что убил около сотни пациентов в нескольких больницах. Следствие считает, что Хегель убил 36 пациентов в Ольденбурге и 64 в районе Деменхорста в период с 1999 по 2005 годы.

Прокуроры утверждали, что Хегель выбирал пациентов наугад и вводил им коктейли из лекарств, которые приводили к сердечному приступу или других осложнений, чтобы он мог их реанимировать.

"Прокуратура предполагает, что он делал это, чтобы продемонстрировать свои навыки реанимации коллегам и начальству", - говорится в обвинительном заключении. Прокуроры также заявили, что он, возможно, делал это из-за скуки.

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