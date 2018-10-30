Немецкий медбрат признался в убийстве 100 пациентов

Фото: зал суда (gettyimages.com)

Следствие считает, что Хегель убил 36 пациентов в Ольденбурге и 64 в районе Деменхорста в период с 1999 по 2005 года

Бывший немецкий медработник Нильс Хегель признался, что убил около сотни пациентов в нескольких больницах. Об этом он заявил на заседании суда, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Deutsche Welle.

Как отмечается, на вопрос председателя суда, являются ли обвинения против него точными, Хегель ответил: "Да".

Рассмотрение дела в северо-немецком городе Ольденбург началось с минуты молчания в память о жертвах Хегеля. Судебное дело слушают не в Ольденбургском окружном суде, а в соседнем фестивальном зале, чтобы разместить 126 истцов по делу и из-за высокого общественного интереса.

"Мы сделаем все возможное, чтобы узнать правду. Это как дом с темными комнатами - мы хотим принести свет во тьму", - сказал председательствующий судья.

Прокуроры утверждали, что Хегель выбирал пациентов наугад и вводил им коктейли из лекарств, которые приводили к сердечному приступу или другим осложнениям, чтобы он мог их реанимировать.

"Прокуратура предполагает, что он делал это, чтобы продемонстрировать свои навыки реанимации коллегам и начальству", - говорится в обвинительном заключении. Прокуроры также заявили, что он, возможно, делал это из-за скуки.

Следствие считает, что Хегель убил 36 пациентов в Ольденбурге и 64 в районе Деменхорста в период с 1999 по 2005 года.

В 2014-2015 годах другон судебное разбирательство признало Хегеля виновным в двух убийствах и двух попытках убийства. Он получил пожизненное заключение.

Отметим, ранее РБК-Украина сообщало, что немецкого медработника обвиняют в убийстве около 100 пациентов.