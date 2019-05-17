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У Франції лікаря підозрюють в отруєнні 17 пацієнтів

Новини » Суспільство    17.05.2019 - 21:47
У Франції лікаря підозрюють в отруєнні 17 пацієнтів
Фото: Фредерік Пеше (flickr.com)

Йому загрожує довічне ув'язнення

У Франції лікаря-анестезіолога Фредеріка Пеше підозрюють у в навмисному отруєнні 17 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

Його звинувачують у тому, що він навмисно втручався в процедуру анестезії своїх колег, щоб створити надзвичайну ситуацію і потім врятувати пацієнта. Йому загрожує довічне ув'язнення.

"Існує ймовірність того, що доктор Пеше скоїв ці отруєння, але ця гіпотеза - не що інше, як гіпотеза", - сказав його адвокат.

Слідчий суддя міста Безансон у травні 2017 року провів розслідування цих отруєнь. Пізніше доктор був звільнений, йому заборонили займатися медициною. Цього тижня він був допитаний поліцією про 66 випадків зупинки серця під час операцій.

Нагадаємо, колишній німецький медпрацівник Нільс Хегель зізнався, що вбив близько сотні пацієнтів у кількох лікарнях. Слідство вважає, що Хегель вбив 36 пацієнтів в Ольденбурзі і 64 в районі Деменхорста в період з 1999 по 2005 роки.

Прокурори стверджували, що Хегель вибирав пацієнтів навмання і вводив їм коктейлі з ліків, які приводили до серцевого нападу або інших ускладнень, щоб він міг їх реанімувати.

"Прокуратура припускає, що він робив це, щоб продемонструвати свої навички реанімації колегам і начальству", - йдеться в обвинувальному висновку. Прокурори також заявили, що він, можливо, робив це через нудьгу.

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