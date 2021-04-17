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Во Франции восемь человек умерли после прививки AstraZeneca

Автор: Артур Родивилов

Во Франции восемь человек скончались из-за тромбоза. Инциденты произошли после вакцинации от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca.

Об этом сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).

Всего с начала кампании по вакцинации населения от коронавирусной инфекции данным препаратом во Франции зафиксировано 23 случая тромбозов. Восемь из них оказались смертельными.

По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости, коронавирус в стране подтвержден у 5 миллионов 285 тысяч 296 человек.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) намерено просмотреть данные о вакцине AstraZeneca. Одновременно в ЕМА считают, что в вакцинации препаратом больше преимуществ, чем рисков.

Напомним, врач посоветовал, как предотвратить риск тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca. Он пояснил, когда могут возникнуть осложнения.

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