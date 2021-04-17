Во Франции восемь человек умерли после прививки AstraZeneca

Во Франции восемь человек скончались из-за тромбоза. Инциденты произошли после вакцинации от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca .

Об этом сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM) .

Всего с начала кампании по вакцинации населения от коронавирусной инфекции данным препаратом во Франции зафиксировано 23 случая тромбозов. Восемь из них оказались смертельными.

По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости, коронавирус в стране подтвержден у 5 миллионов 285 тысяч 296 человек.