У Франції вісім людей померли після щеплення AstraZeneca

У Франції вісім людей померли через тромбоз. Інциденти сталися після вакцинації від COVID-19 препаратом компанії AstraZeneca .

Про це повідомляє Національне агентство з безпеки лікарських засобів (ANSM) .

Всього з початку кампанії по вакцинації населення від коронавірусної інфекції даним препаратом у Франції зафіксовано 23 випадки тромбозів. Вісім з них виявилися смертельними.

За даними фахівців Університету Джонса Хопкінса, які ведуть статистику захворюваності, коронавірус в країні підтверджено у 5 мільйонів 285 тисяч 296 осіб.