У Франції на велогонці фанатка зачепила учасників плакатом і спровокувала масову аварію

У Франції під час велотурніру Тур де Франс сталося масове падіння велосипедистів. Аварію спричинила фанатка, яка вийшла на трасу з плакатом, щоб привернути увагу телевізійників.

Про це пише CNN.

Фанатка зачепила плакатом велосипедиста. який від зіткнення впав. Через те, що він їхав в потоці інцих учасників, вони теж впали унаслідок зіткнення.

В результаті постраждали кілька десятків людей.

Один із учасників Яша Зюттерлін з команди DSM отримав травму, унаслідок якої змушений був вийти із змагань.

A fan caused a huge crash at the Tour de France today that took down a large group of riders in the first stage



(via @NBCSSports)pic.twitter.com/1r7ZROEGzD — Bleacher Report (@BleacherReport) June 26, 2021