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У Франції на велогонці фанатка зачепила учасників плакатом і спровокувала масову аварію

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Неділя 27 червня 2021 14:36
У Франції на велогонці фанатка зачепила учасників плакатом і спровокувала масову аварію Фото: у Франції на велогонці сталася аварія з учасниками (twitter.com/sportwereld be)
Автор: РБК-Україна

У Франції під час велотурніру Тур де Франс сталося масове падіння велосипедистів. Аварію спричинила фанатка, яка вийшла на трасу з плакатом, щоб привернути увагу телевізійників.

Про це пише CNN.

Фанатка зачепила плакатом велосипедиста. який від зіткнення впав. Через те, що він їхав в потоці інцих учасників, вони теж впали унаслідок зіткнення.

В результаті постраждали кілька десятків людей.

Один із учасників Яша Зюттерлін з команди DSM отримав травму, унаслідок якої змушений був вийти із змагань.

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Франція авария гонки
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