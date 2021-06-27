У Франції на велогонці фанатка зачепила учасників плакатом і спровокувала масову аварію
У Франції під час велотурніру Тур де Франс сталося масове падіння велосипедистів. Аварію спричинила фанатка, яка вийшла на трасу з плакатом, щоб привернути увагу телевізійників.
Про це пише CNN.
Фанатка зачепила плакатом велосипедиста. який від зіткнення впав. Через те, що він їхав в потоці інцих учасників, вони теж впали унаслідок зіткнення.
В результаті постраждали кілька десятків людей.
Один із учасників Яша Зюттерлін з команди DSM отримав травму, унаслідок якої змушений був вийти із змагань.
A fan caused a huge crash at the Tour de France today that took down a large group of riders in the first stage— Bleacher Report (@BleacherReport) June 26, 2021
(via @NBCSSports)pic.twitter.com/1r7ZROEGzD
So how was your weekend look what this lady did at the Tour De France !!!!! pic.twitter.com/6WT51dJTXI— Fan since 1962 (@mares62J) June 27, 2021